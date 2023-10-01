1 октября, 17:57,
обновлено 1 октября, 18:13
Футбол в России

"Ахмат" и "Динамо" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Александр Щербак/ ТАСС
Вратарь "Динамо" Антон Шунин
© Александр Щербак/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:1

ГРОЗНЫЙ, 1 октября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с московским "Динамо" в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ахмат-Арене".

В составе "Ахмата" гол забил Светослав Ковачев (21-я минута). У "Динамо" отличился Роберто Фернандес (51).

"Динамо" не может обыграть "Ахмат" на протяжении четырех игр во всех турнирах, последний раз бело-голубые обыгрывали грозненскую команду в матче группового этапа Фонбет - Кубка России 13 сентября 2022 года (2:1). После этого "Динамо" потерпело три поражения и один раз сыграло вничью. "Ахмат" не проигрывает "Динамо" дома с 28 февраля 2021 года (1:2), после этого команда одержала три победы и один раз сыграла вничью.

"Динамо" занимает 7-е место в турнирной таблице, подопечные Марцела Лички набрали 16 очков. У "Ахмата" 12 очков, команда располагается на 10-й строчке. В следующем туре "Динамо" примет воронежский "Факел" 8 октября. "Ахмат" в этот же день дома сыграет с казанским "Рубином".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

10

7

3

0

24

16

3

13

2

"Крылья Советов"

10

6

3

1

21

25

12

13

3

"Локомотив"

10

5

3

2

18

16

14

2

4

"Зенит"

10

5

2

3

17

20

11

9

5

"Спартак"

10

5

1

4

16

14

16

-2

6

ЦСКА

10

4

4

2

16

20

15

5

7

"Динамо"

10

4

4

2

16

17

15

2

8

"Урал"

10

4

3

3

15

10

12

-2

9

"Пари НН"

10

4

2

4

14

9

9

0

10

"Ахмат"

10

3

3

4

12

12

11

1

11

"Оренбург"

10

3

2

5

11

13

17

-4

12

"Ростов"

10

2

4

4

10

15

21

-6

13

"Рубин"

10

2

3

5

9

10

20

-10

14

"Факел"

10

2

2

6

8

7

14

-7

15

"Балтика"

10

2

1

7

7

9

16

-7

16

"Сочи"

10

2

0

8

6

9

16

-7

  

Теги:
Российский футбол
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