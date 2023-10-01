"Ахмат" и "Динамо" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 1 октября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с московским "Динамо" в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ахмат-Арене".
В составе "Ахмата" гол забил Светослав Ковачев (21-я минута). У "Динамо" отличился Роберто Фернандес (51).
"Динамо" не может обыграть "Ахмат" на протяжении четырех игр во всех турнирах, последний раз бело-голубые обыгрывали грозненскую команду в матче группового этапа Фонбет - Кубка России 13 сентября 2022 года (2:1). После этого "Динамо" потерпело три поражения и один раз сыграло вничью. "Ахмат" не проигрывает "Динамо" дома с 28 февраля 2021 года (1:2), после этого команда одержала три победы и один раз сыграла вничью.
"Динамо" занимает 7-е место в турнирной таблице, подопечные Марцела Лички набрали 16 очков. У "Ахмата" 12 очков, команда располагается на 10-й строчке. В следующем туре "Динамо" примет воронежский "Факел" 8 октября. "Ахмат" в этот же день дома сыграет с казанским "Рубином".
1
"Краснодар"
10
7
3
0
24
16
3
13
2
"Крылья Советов"
10
6
3
1
21
25
12
13
3
"Локомотив"
10
5
3
2
18
16
14
2
4
"Зенит"
10
5
2
3
17
20
11
9
5
"Спартак"
10
5
1
4
16
14
16
-2
6
ЦСКА
10
4
4
2
16
20
15
5
7
"Динамо"
10
4
4
2
16
17
15
2
8
"Урал"
10
4
3
3
15
10
12
-2
9
"Пари НН"
10
4
2
4
14
9
9
0
10
"Ахмат"
10
3
3
4
12
12
11
1
11
"Оренбург"
10
3
2
5
11
13
17
-4
12
"Ростов"
10
2
4
4
10
15
21
-6
13
"Рубин"
10
2
3
5
9
10
20
-10
14
"Факел"
10
2
2
6
8
7
14
-7
15
"Балтика"
10
2
1
7
7
9
16
-7
16
"Сочи"
10
2
0
8
6
9
16
-7