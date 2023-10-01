"Ахмат" и "Динамо" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1

ГРОЗНЫЙ, 1 октября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с московским "Динамо" в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ахмат-Арене".

В составе "Ахмата" гол забил Светослав Ковачев (21-я минута). У "Динамо" отличился Роберто Фернандес (51).

"Динамо" не может обыграть "Ахмат" на протяжении четырех игр во всех турнирах, последний раз бело-голубые обыгрывали грозненскую команду в матче группового этапа Фонбет - Кубка России 13 сентября 2022 года (2:1). После этого "Динамо" потерпело три поражения и один раз сыграло вничью. "Ахмат" не проигрывает "Динамо" дома с 28 февраля 2021 года (1:2), после этого команда одержала три победы и один раз сыграла вничью.

"Динамо" занимает 7-е место в турнирной таблице, подопечные Марцела Лички набрали 16 очков. У "Ахмата" 12 очков, команда располагается на 10-й строчке. В следующем туре "Динамо" примет воронежский "Факел" 8 октября. "Ахмат" в этот же день дома сыграет с казанским "Рубином".