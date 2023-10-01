Губернатор Самарской области назвал исторической победу "Крыльев Советов" над "Спартаком"

1 октября "Крылья Советов" на своем поле со счетом 4:0 выиграли у "Спартака"

САМАРА, 1 октября. /ТАСС/. Разгромная победа самарского футбольного клуба "Крылья Советов" в домашнем матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) над московским "Спартаком" является исторической и стала гордостью для региона. Такое мнение ТАСС высказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

1 октября "Крылья Советов" на своем поле со счетом 4:0 выиграли у "Спартака" в матче 10-го тура РПЛ.

"Для "Крыльев Советов" это, безусловно, историческая победа, которую, я уверен, мы будем вспоминать, - сказал Азаров. - Я говорил раньше, что у "Крыльев" нет потолка, потому что они "Крылья", наша команда способна побеждать любого соперника. Очень рад, что сегодня было много болельщиков, которые гнали команду вперед, и она подтвердила свой класс, ведь перед этим матчем много было разговоров о том, что "Крылья" на втором месте, может быть, это стечение обстоятельств, сегодня, мне кажется, все вопросы сняты".

"Сегодня "Крылья Советов" по делу победили "Спартак", никаких сомнений, кто сегодня был главной командой на поле, не было. У "Спартака" было 15-20 минут, может быть, но все остальное время "Крылья" доминировали, и я очень горд за нашу команду, которая продемонстрировала и мастерство, и командные взаимодействия, и самоотверженность. Не поддалась на провокации, где-то на грязную игру и заслуженно, достойно победила", - добавил он.

Азаров отметил, что игрокам "Крыльев Советов" стоит задуматься над возможностью перейти из самарского клуба в "Спартак". "Еще раз хочу напомнить и Антону Зиньковскому, и Александру Соболеву, и Данилу Пруцеву, и Никите Чернову то, что я говорил: зачем вы идете в "Спартак", чтобы проигрывать "Крыльям"? Останьтесь в "Крыльях", чтобы обыгрывать "Спартак". Они приняли такое решение, пусть они сегодня вспомнят эти слова. Конечно, наши парни сегодня показали то, что достойно уважения и любви болельщиков, не только "Крыльев Советов", я уверен, что за наш клуб, который показывает красивую игру, болели в разных регионах страны. Это, конечно, особая гордость для нашего региона", - заключил губернатор Самарской области.

По итогам 10 туров "Крылья Советов" занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 21 очко. Самарский клуб уступает лидирующем "Краснодару" 3 очка.