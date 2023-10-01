Кечинов назвал нервным поведение главного тренера "Спартака" Абаскаля

По мнению шестикратного чемпиона России в составе "Спартака", руководству клуба не стоит расставаться с тренером до зимней паузы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Гильермо Абаскаль сильно нервничает и дергается во время матчей. Такое мнение ТАСС высказал шестикратный чемпион России в составе красно-белых Валерий Кечинов.

В воскресенье "Спартак" в гостях уступил самарским "Крыльям Советов" со счетом 0:4 в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

"На "Крылья Советов" сегодня было очень приятно смотреть, молодые ребята с хорошо поставленной игрой отлично оборонялись и показали высокое исполнительское мастерство. Последние два матча "Спартака" вселили надежду, что дела стали налаживаться, но сегодняшняя игра показала, что проблемы с обороной и концентрацией никуда не делись, вратарь не выручает, когда должен. Сегодня еще и впереди мало что получалось", - сказал Кечинов.

"Видно, что Абаскаль нервничает и дергается, меня в его поведении и заменах уже ничего не удивляет. Сегодня он заменил, казалось бы, неприкасаемого лидера команды - Квинси Промеса. Я считаю, что его пока не надо трогать, нужно дождаться зимней паузы и там дальше принимать решения", - добавил собеседник агентства.

"Спартак" в турнирной таблице чемпионата России располагается на пятой позиции, набрав 16 очков в 10 матчах. В следующем туре "Спартак" 8 октября примет московский ЦСКА.