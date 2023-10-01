Пятикратную олимпийскую чемпионку Ищенко включили в Международный зал славы плавания

Церемония прошла во Флориде

ТАСС, 1 октября. Российская синхронистка Наталья Ищенко была включена в Международный зал славы плавания. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Церемония прошла во Флориде. Всего в Международный зал славы включили 13 спортсменов. Среди них также были рекордсмен по количеству золотых медалей на Олимпийских играх американский пловец Майкл Фелпс, самая титулованная спортсменка в истории Зимбабве пловчиха Кирсти Ковентри и самая успешная спортсменка в истории Паралимпийских игр американка Триша Зорн.

37-летняя Ищенко является пятикратной победительницей Олимпийских игр. Также спортсменка 19 раз побеждала на чемпионатах мира, 12 раз - на европейских первенствах. Ищенко является абсолютной чемпионкой Европы 2010 года и стала первой спортсменкой в истории, которой удалось выиграть все четыре вида на чемпионатах Европы. Синхронистка завершила карьеру в 2017 году, в настоящее время она занимает должность министра спорта Калининградской области.