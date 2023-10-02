Худший матч Абаскаля. "Крылья Советов" разгромили "Спартак" в матче РПЛ

Красно-белые проиграли в Самаре со счетом 0:4

САМАРА, 2 октября. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" на своем поле в воскресенье победил московский "Спартак" в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Эта победа позволила "Крыльям Советов" закрепиться на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.

Встреча прошла на "Солидарность-Арене" в присутствии 23 225 зрителей. Эту игру обозначили матчем тура РПЛ, поэтому перед началом было музыкальное выступление - Антон Беляев исполнил известные песни современных исполнителей.

"Крылья Советов" открыли счет в начале матча: на 7-й минуте после передачи Никиты Салтыкова отличился Юрий Горшков, который в штрафной отправил мяч в ближний левый угол. "Спартак" ответил опасным ударом нидерландского нападающего Квинси Промеса, после удара которого мяч попал в штангу. После этого матч проходил на встречных курсах, защитник "Крыльев Советов" Роман Евгеньев совершил опасный удар, но с ним справился вратарь красно-белых Александр Максименко. Московская команда вновь ответила ударом Промеса, но мяч полетел выше ворот.

На 25-й минуте Горшков удвоил преимущество "Крыльев Советов", забив похожим на первый гол ударом - футболист принял мяч в левой части штрафной и пробил в дальний нижний угол. "Спартак" пытался огрызаться, но получались только дальние удары, которые не были такими опасными.

Второй тайм прошел в менее атакующей манере, но у обеих команд были полумоменты. На 78-й минуте преимущество самарской команды увеличил Бенхамин Гарре, который забил ударом из штрафной. На 90-й минуте Владислав Шитов установил окончательный счет, Максименко и защитник "Спартака" Срджан Бабич не разобрались, самарец отнял мяч и забил в пустые ворота. Интересно, что на 60-й минуте главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль заменил своего лидера Промеса.

На 80-й минуте нападающий "Спартака" Александр Соболев получил желтую карточку. Она стала для него четвертой в текущем сезоне, футболист пропустит следующий матч РПЛ против московского ЦСКА. Встреча пройдет 8 октября на "Открытие банк - Арене".

"Болезненное поражение"

Абаскаль согласился, что матч с "Крыльями Советов" является худшим при его руководстве. "Если по счету, то однозначно да, по самой игре определенные моменты были, - сказал он журналистам. - Соперник нас наказал, реализовав все свои моменты. Сейчас нужна реакция с нашей стороны. Не время говорить, время действовать". 4 октября "Спартак" в гостях сыграет с московским "Динамо" в пятом туре группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "У нас через три дня уже следующий матч, мы должны показать хорошую, правильную реакцию", - заключил Абаскаль.

Его коллега из "Крыльев Советов" Игорь Осинькин не считает, что победа над "Спартаком" является лучшим днем в его жизни. "Полуфинал Кубка России - победа над "Ахматом" три года назад - для меня выше, - отметил Осинькин на пресс-конференции. - Хороший матч с нашей стороны, получилось все, что мы запланировали. И достаточно быстро забили первый мяч. Дальше "Спартак" уже, конечно, очень крепко прижал, было тяжело, но тем не менее мы находили возможности для ответных атак, в них нашли свои мячи. Во втором тайме даже без мяча, а его было маловато сегодня, я это признаю, мы контролировали игру. Просто хочу выразить благодарность всем ребятам, потому что они сделали большую работу, сделали все, чтобы каждый из них прибавил, а вместе с ними и вся команда".

Капитан "Спартака" Георгий Джикия, который не принял участия в матче, назвал болезненным поражение от "Крыльев Советов". "Мы все разберем, из этого нужно будет сделать правильные выводы, чем завтра и займемся, - сказал Джикия журналистам. - Болезненное поражение мы потерпели, конечно, сказывается на настроении в раздевалке". Нападающий "Крыльев Советов" Никита Салтыков рассказал, что атмосфера была отличной в раздевалке. "Конечно, очень рад, выиграли, очень доволен, - сказал Салтыков ТАСС. - Атмосфера в раздевалке очень кайфовая. После побед атмосфера заряжает эмоциями двигаться, чтобы как можно больше болельщиков приходило".

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал исторической победу "Крыльев Советов" над "Спартаком". "Для "Крыльев Советов" это, безусловно, историческая победа, которую, я уверен, мы будем вспоминать, - сказал Азаров ТАСС. - Я говорил раньше, что у "Крыльев" нет потолка, потому что они "Крылья", наша команда способна побеждать любого соперника. Очень рад, что сегодня было много болельщиков, которые гнали команду вперед, и она подтвердила свой класс, ведь перед этим матчем много было разговоров о том, что "Крылья" на втором месте, может быть, это стечение обстоятельств, сегодня, мне кажется, все вопросы сняты".

Шестикратный чемпион России в составе "Спартака" Валерий Кечинов считает поведение Абаскаля нервным. "На "Крылья Советов" сегодня было очень приятно смотреть, молодые ребята с хорошо поставленной игрой отлично оборонялись и показали высокое исполнительское мастерство, - сказал Кечинов ТАСС. - Последние два матча "Спартака" вселили надежду, что дела стали налаживаться, но сегодняшняя игра показала, что проблемы с обороной и концентрацией никуда не делись, вратарь не выручает, когда должен. Сегодня еще и впереди мало что получалось".

"Крылья Советов" набрали 21 очко и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" с 16 очками располагается на 5-й позиции. В следующем туре красно-белые 8 октября на своем поле сыграют с ЦСКА, самарская команда в тот же день на выезде встретится с "Пари Нижний Новгород".

"Динамо" потеряло очки

Также в воскресенье "Динамо" на выезде сыграло вничью с гродненским "Ахматом" со счетом 1:1. В составе московской команды отличился Роберто Фернандес (51-я минута), у "Ахмата" забил Светослав Ковачев (21). "Динамо" с 16 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" с 12 очками располагается на 10-й позиции. В следующем туре бело-голубые дома сыграют с воронежским "Факелом" 8 октября, "Ахмат" на своем поле в тот же день встретится с казанским "Рубином".

В другом матче дня "Факел" дома победил "Сочи" со счетом 2:0. Воронежская команда с 8 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. "Сочи" с 6 очками занимает последнюю, 16-ю позицию. В следующем туре "Факел" на выезде сыграет с "Динамо" 8 октября, "Сочи" днем ранее на своем поле примет "Зенит".

Программа 10-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день "Ростов" дома сыграл вничью с "Уралом" со счетом 2:2. 30 сентября "Оренбург" дома победил "Зенит" со счетом 3:1, "Локомотив" на своем поле обыграл "Пари НН" (1:0), "Краснодар" на выезде оказался сильнее "Рубина" (2:0), ЦСКА дома обыграл калининградскую "Балтику" (1:0).