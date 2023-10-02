В Сахалинской области прошел первый международный заплыв вокруг острова Монерон

Участие в спортивном мероприятии приняли сборные России и Китая

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Международный заплыв вокруг острова Монерон впервые состоялся в Сахалинской области. В нем приняли участие сборные России и Китая, сообщил в понедельник ТАСС председатель Межрегиональной ассоциации холодового плавания России Александр Брылин.

"Вокруг острова такой заплыв проходил впервые. Участвовали 19 спортсменов из России (представители сахалинских городов Южно-Сахалинска и Корсакова) и Китая. Волнение было у всех спортсменов перед началом мероприятия, потому что все-таки это море, здесь течение, которое никто не знает, никто не изучал. Температура воды была благоприятная, но есть и морские обитатели - особенно сивучам было интересно, кто в их морскую обитель плывет, нерпы очень любознательны тоже. Были черные [морские] ежи, которые острые и сильно колются, поэтому спортсменам надо было быть очень внимательными и еще бороться со встречным течением", - рассказал собеседник агентства.

По словам Брылина, с погодой спортсменам повезло. "На старте вышли - часа два с половиной были волны в открытом море, а затем повернули на другую сторону острова, за мыс Южный, там море успокоилось", - сообщил председатель ассоциации.

Он рассказал, что заплыв был посвящен 210-летию со дня рождения морского исследователя Дальнего Востока Геннадия Невельского и 170-летию основания города Корсакова на юге Сахалина. Эстафета включала в себя 20-мильный (около 37 км) заплыв вокруг острова Монерон на стыке пролива Лаперуза и Татарского пролива.

В Министерстве спорта Сахалинской области уточнили, что российские и китайские сборные были поделены на две равные по силе группы. Первую возглавила спортсменка Светлана Косицина, вторую - Александр Брылин. Финиш международного эстафетного заплыва состоялся в бухте Чупрова. Дистанция, которую спортсмены проплыли вокруг Монерона, составила 48,3 км. Сделать это им удалось за 8 часов 11 минут.

В планах у организаторов повторить заплыв вокруг острова, но уже в обратном направлении, а также провести эстафету на острове Парамушир через Третий Курильский пролив.