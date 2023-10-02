Филатов назвал успехом второе место шахматиста Нестерова на чемпионате мира среди юниоров

Победу в турнире одержал Марк-Андрия Маурицци из Франции

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Второе место Арсения Нестерова на чемпионате мира среди юниоров является крупным успехом, а победа над американцем Хансом Ниманном говорит о выдающихся спортивных качествах россиянина. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Нестеров занял второе место на чемпионате мира в Мексике, набрав 8,5 очка в 11 турах и уступив первую строчку по дополнительным показателям Марку-Андриа Маурицци из Франции. Также по 8,5 очка набрали серб Лука Будисавлевич (третье место) и армянин Мамикон Гарибян.

"Поздравляю Арсения Нестерова с крупным успехом на этом важнейшем международном соревновании. Второе место на чемпионате мира среди юниоров - очень приличный результат, - сказал Филатов. - На финише турнира наш юниор одержал четыре победы подряд, а в заключительном туре и вовсе обыграл черными рейтинг-фаворита соревнования Ханса Ниманна. Это говорит о выдающихся спортивных качествах российского гроссмейстера. Желаю Арсению, всем нашим юниорам и их наставникам новых побед и успехов".

Победительницей чемпионата мира среди юниорок стала Кандела Белен Франсиско Гекамбуру из Аргентины. Шахматистка набрала 8,5 очка и обошла по дополнительным показателям американку Кариссу Йип и представительницу Болгарии Белославу Крастеву. Лучшей из россиянок стала Галина Михеева, занявшая шестое место (8 очков).

28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация (FIDE) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе и объявила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии. 16 марта 2022 года совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.