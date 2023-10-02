Кирьяков: УЕФА должен занять жесткую позицию в отношении объявивших о бойкоте сборных

УЕФА заинтересован в том, чтобы российские команды играли в турнирах организации, считает Сергей Кирьяков

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен занять жесткую позицию по отношению к странам, которые выступили против решения организации о допуске до международных соревнований сборных России до 17 лет. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков, побеждавший на чемпионатах Европы до 19 лет и до 21 года в составе сборных СССР.

"Я приветствую это решение, надеюсь, что его будет возможно реализовать. Некоторые страны бойкотируют наш допуск, и здесь УЕФА должен занять жесткую позицию по этому вопросу, потому что в отношении детей не может быть никакой политики. Думаю, это первый шаг к возвращению взрослых команд. УЕФА ищет пути и заинтересован в том, чтобы наши команды играли в их турнирах и чтобы Российский футбольный союз не думал о переходе в Азию", - сказал Кирьяков.

"Если говорить об условиях допуска, то, с одной стороны, сложно представить себя без гимна и флага, но с другой - все и так знают, какую страну ты представляешь. Если будет возможность, надо играть", - добавил собеседник агентства.

26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. Позднее федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании и Норвегии заявили о бойкоте матчей против сборных России. Швеция также отказалась допустить российских футболисток до участия в финальной части чемпионата Европы 2024 года.

УЕФА отстранил российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой после осложнения ситуации на Украине. Такое же решение приняла Международная федерация футбола (ФИФА), из-за чего сборная России не смогла сыграть в матчах за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре.