Больше чем кризис. Футбольный клуб "Барселона" может прекратить существование

ТАСС, 2 октября. Испанская "Барселона" является одним из самых успешных и популярных футбольных клубов в Европе и во всем мире. 29 ноября "Барселоне" исполнится 124 года, на протяжении которых она переживала взлеты и падения, добилась успехов на внутренней и международной арене: команда пять раз выигрывала Лигу чемпионов (1992, 2006, 2009, 2011, 2015), 27 раз становилась чемпионом Испании, 31 раз - обладателем кубка и 14 раз - суперкубка страны. Девизом "Барселоны" является фраза "больше чем клуб", и она находит свое отражение во многих сферах: "Барселона" - это еще и женская футбольная команда, баскетбольный, мини-футбольный, гандбольный, хоккейный клубы; бренд, известный во всем мире, и десятки миллионов болельщиков, которые в скором времени могут потерять дорогую их сердцам команду.

29 сентября британская газета The Telegraph сообщила, что "Барселона" может быть отстранена от деятельности в качестве футбольного клуба, что приведет к ее банкротству. Клуб оказался в такой ситуации из-за дела бывшего председателя технического комитета арбитров Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикеса Негрейры, который обвиняется во взяточничестве и получении платежей от "Барселоны". В случае подтверждения выдвинутых против "Барселоны" обвинений клуб может лишиться очков и быть отстранен от турниров, также "Барселоне" будет необходимо выплатить штраф, который в текущем финансовом положении сине-гранатовых станет поводом для объявления клуба банкротом.

О "деле Негрейры" заговорили в марте 2023 года: газета El Mundo сообщила, что испанская прокуратура подготовила обвинительный акт против Негрейры, "Барселоны" и бывшего президента клуба Жозепа Бартомеу. Как сообщали СМИ, в период с 2001 по 2018 год Негрейра получил более €7 млн за консультации для "Барселоны": компания Негрейры перед матчами передавала в офис клуба конверты, в которых был письменный отчет и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить следующий матч. 15 марта суд Барселоны принял поданную прокуратурой жалобу, а 28 сентября Высший суд Каталонии обвинил "Барселону" во взяточничестве.

В случае, если вина клуба будет доказана, "Барселона" может быть исключена из высшего дивизиона чемпионата Испании и Лиги чемпионов. Согласно испанскому законодательству, если будет доказана вина Бартомеу и факт, что он совершал преступление от имени клуба (юридического лица), клуб может быть ликвидирован, а также подвергнут запрету на осуществление профессиональной деятельности на неопределенный или определенный срок, не превышающий 15 лет.

"Дело Негрейры" ударило по имиджу клуба как на внутренней, так и на международной арене. Еще в марте Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об открытии расследования в отношении "Барселоны" в связи с возможными нарушениями правовой базы организации. В июне испанская газета ABS сообщила, что инспекторы УЕФА пришли к выводу, что "Барселону" необходимо отстранить от еврокубков на один сезон или дождаться решения испанского суда, однако клуб был допущен до участия в Лиге чемпионов. 29 сентября "Севилья" сообщила, что представители клуба откажутся от посещения VIP-ложи на матче чемпионата Испании из-за "дела Негрейры", в "Барселоне" назвали это заявление неуместным и разорвали деловые отношения между клубами.

Ситуация с коррупционным скандалом - лишь часть более глобального кризиса, который переживает "Барселона" после последней победы в Лиге чемпионов в 2015 году. За этот период клуб столкнулся с масштабным финансовым кризисом и ухудшением результатов во внутренних турнирах и в еврокубках.

Финансовый кризис

"Барселона" привлекала игроков со всего мира не только брендом и возможностью выиграть главный европейский кубковый турнир, Лигу чемпионов, но и крупными контрактами, которые клуб предлагал всем звездным новичкам, чтобы удержать их от ухода в другие команды. Во многом именно из-за размера контрактов клуб оказался в серьезном финансовом кризисе, последствия которого не смог полностью преодолеть до сих пор.

Например, в январе 2021 года газета El Mundo сообщила, что аргентинский нападающий Лионель Месси в период с 2017 по 2021 год получит свыше €555 млн без учета многочисленных бонусов. По состоянию на лето 2021 года "Барселона" была должна Месси более €100 млн, однако клуб не мог выплатить эту сумму. В сезоне-2019/20 "Барселона" тратила на зарплаты €671 млн, а руководству необходимо было сократить эту расходную часть до €383 млн, чтобы вписаться в обозначенный выше потолок зарплат. "Барселона" не смогла подписать новый контракт с Месси и легендарный воспитанник сине-гранатовых покинул клуб.

Финансовые проблемы "Барселоны" стали особенно заметны в 2020 году после начала пандемии коронавируса. Доходы клубов всей лиги упали, а "Барселона", до пандемии балансировавшая между доходами и убытками, оказалась в долгах, которые превысили €1 млрд, о чем объявил Жоан Лапорта, вступивший в должность президента клуба в марте 2021 года.

Лапорта сменил на посту президента "Барселоны" Бартомеу, который возглавлял клуб с 2014 по 2020 год. Новый президент каталонской команды поспешил обвинить своего предшественника в сложившейся кризисной ситуации. Клуб действительно отдавал много денег на трансферы: в сезоне-2017/18 "Барселона" приобрела бразильского полузащитника Филипе Коутиньо и французского форварда Усмана Дембеле, каждый игрок обошелся клубу в €135 млн, в 2019 году к "Барселоне" за €120 млн присоединился французский нападающий Антуан Гризманн. В то же время игроки покидали "Барселону" за гораздо меньшие суммы, Коутиньо сначала уходил в аренду в германскую "Баварию", а в 2022 году отправился в английскую "Астон Виллу" за €20 млн.

Также клуб столкнулся с необходимостью реконструировать домашний стадион "Камп Ноу", глобальная стадия обновления началась в мае 2023 года, когда стадион был почти полностью демонтирован, на месте предыдущей арены строится новый комплекс. Стоит отметить, что в марте 2022 года в название стадиона было внесено название спонсора клуба - музыкального интернет-сервиса Spotify, что вызвало недовольство у части болельщиков, однако это решение позволило клубу получить дополнительный доход. Предполагается, что обновленный стадион откроется в октябре 2024 года к 125-летию клуба, однако фаза строительства будет продолжена до сезона-2025/26 для обеспечения увеличения вместимости стадиона с 99 тыс. человек до 110 тыс. человек. Средства на реконструкцию стадиона предоставили около 20 инвесторов, а клуб подготовил гибкую систему расчетов по платежам.

"Барселона" погрузилась в режим тотальной экономии, для чего пришлось воспользоваться финансовыми рычагами: сначала клуб продал 10% доходов от телеправ американской компании Sixth Street, затем последовала продажа 15% телеправ той же компании, также клуб продал часть аудиовизуального подразделения Barca Studios. Каталонцам также пришлось урезать зарплаты игрокам, многие из которых добровольно пошли на сокращение, клуб сокращал расходы на академию и услуги внутри клуба, такие как организация такси и питание для воспитанников команды. Экономия дала свои плоды: в сезоне-2022/23 клуб потратил €158 млн на трансферы.

Смена поколений

Болельщики "Барселоны" привыкли к тому, что в конце 2000-х и начале 2010-х соперники команды боялись одного ее имени. С 2009 по 2015 год команда выиграла три Лиги чемпионов, а в 2009 году стала первым клубом, выигравшим шесть турниров в течение одного календарного года. Игроки "Барселоны" составляли костяк сборной Испании, выигравшей в тот период два чемпионата Европы (2008, 2012) и чемпионат мира (2010). В атаке "Барселоны" вместе с Месси блистали бразилец Неймар и уругваец Луис Суарес, в полузащите бал правили испанцы Серхио Бускетс, Хави и Андрес Иньеста.

Тем неожиданнее стал кризис поколений, с которым команда столкнулась после победы в Лиге чемпионов 2015 года. В главном европейском турнире команда терпела болезненные поражения в плей-офф: после уверенных побед в первых матчах против итальянской "Ромы" (4:1) и английского "Ливерпуля" (3:0) "Барселона уступала в ответных матчах и покидала турнир (0:3 против "Ромы" и 0:4 против "Ливерпуля"). В "коронавирусный" сезон-2019/20 "Барселона" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов уступила "Баварии" со счетом 2:8 (тогда игры плей-офф состояли из одной встречи).

Игру сине-гранатовых преследовала хаотичность, а звездные игроки "терялись" после перехода в "Барселону". Клуб оказался не готов к плавной смене поколений, которая потребовалась после ухода Неймара, Месси, Суареса, Хави и Иньесты. Не помогала и смена тренеров: после ухода Луиса Энрике команду возглавляли Эрнесто Вальверде (2017-2020) и Рональд Куман (2020-2021), действиями которых руководство было недовольно.

В 2021 году команду возглавил Хави. При нем важную роль в команде стали играть воспитанники, дебютировавшие еще при Кумане: Педри и Гави, клуб приобрел полузащитников Феррана Торреса, Жоау Феликса, в атаке уверенно играет поляк Роберт Левандовский. Игра команды стабилизировалась и обрела четкие формы, в 2023 году "Барселона" выиграла Суперкубок Испании и чемпионат страны. Текущий сезон команда начала, набрав 20 очков в восьми матчах, в первом туре Лиги чемпионов со счетом 5:0 сине-гранатовые обыграли чемпиона Бельгии "Антверпен".

"Барселоне" за тяжелые три года удалось преодолеть игровой кризис и нормализовать ситуацию с доходами и расходами клуба. "Дело Негрейры" в одночасье может сделать бессмысленными все усилия руководства, тренеров и игроков.

Женская команда "Барселоны" - одна из лучших в мире: за последние четыре года клуб четырежды стал чемпионом Испании и дважды стал победителем Лиги чемпионов. Команда не уступает по популярности мужскому клубу: на матче Лиги чемпионов в апреле 2022 года против германского "Вольфсбурга" трибуны "Камп Ноу" собрали 91 648 зрителей, что является рекордом среди женских команд. Обновленный "Камп Ноу" позволит собрать еще больше зрителей, готовых наблюдать за успехами мужской и женской команд, однако "дело Негрейры" может привести к тому, что трибуны новой арены никогда не увидят своих героев.