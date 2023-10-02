МОК пояснил вопрос ношения спортсменами хиджабов на Олимпиаде в Париже

Во время соревнований будут действовать правила, которые применяет конкретная международная спортивная федерация

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Участники летних Игр 2024 года в Париже смогут без ограничений носить хиджабы и другие религиозные символы в Олимпийской деревне, в то время как их использование на соревнованиях будет регулироваться международными федерациями. Об этом сообщила член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Астрид Якобсен.

В начале сентября министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что французским спортсменкам, входящим в олимпийскую сборную страны, на Олимпийских играх будет запрещено носить хиджаб.

"От имени МОК и комиссии спортсменов МОК мне очень важно сообщить, что в Олимпийской деревне не будет действовать никаких ограничений на ношение хиджаба или каких-либо других религиозных символов. Что касается соревнований, то во время их проведения будут действовать правила, которые применяет конкретная международная федерация", - сказала Якобсен.

"Но поскольку Игры будут проводиться во Франции, французские спортсмены попадают под действие местных законов, поэтому МОК будет тесно сотрудничать с французскими властями и национальным олимпийским комитетом, чтобы прояснить эту ситуацию. Важно, чтобы на Олимпийских играх правила МОК распространялись на всех", - подчеркнула она.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 16 августа, МОК еще не принял решение о выступлении на Играх спортсменов из России и Белоруссии, пока организация только рекомендовала допускать их к международным стартам в нейтральном статусе.