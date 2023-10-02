CAS рассмотрит решение МОК лишить признания Международную ассоциацию бокса 16 ноября

В июне сессия МОК большинством голосов исключила IBA из олимпийского движения

ТАСС, 2 октября. Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет слушания по решению Международного олимпийского комитета (МОК) лишить признания Международную ассоциацию бокса (IBA). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Слушания пройдут 16 ноября в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне.

В июне сессия МОК большинством голосов исключила IBA из олимпийского движения, поскольку международная федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы. Задачу по организации и проведению олимпийского боксерского турнира на Играх 2024 года в Париже на себя взял МОК, в организации отметили, что вид спорта должен остаться в программе Игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

В 2019 году МОК временно отозвал у IBA статус признания из-за финансового и управленческого кризиса в организации. МОК потребовал от международной федерации провести реформы и отстранил ее от организации боксерского турнира на Олимпиаде в Токио, которая прошла в 2021 году. Впоследствии Международный олимпийский комитет неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA.

С конца 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев. Международная федерация отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Германии, Нидерландов и Филиппин в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing.