Тарпищев считает, что тренеру Абаскалю пора задуматься об уходе из "Спартака"

Столичный клуб после десяти туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Главному тренеру "Спартака" Гильермо Абаскалю пора задуматься об уходе из московского футбольного клуба. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России, болельщик "Спартака" Шамиль Тарпищев.

"Абаскалю пора задуматься об уходе, большая вина на нем в связи со всем происходящим, - сказал Тарпищев. - И ошибок стало слишком много. Матч с ЦСКА не будет решающим, я так не считаю. В "Спартаке" что-то случилось с психологией, перестали биться, в том числе за тренера".

1 октября "Спартак" на выезде уступил самарским "Крыльям Советов" со счетом 0:4 в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 10 матчах. В следующем туре красно-белые на своем поле встретятся с ЦСКА 8 октября. 4 октября "Спартак" в гостях сыграет со столичным "Динамо" в матче пятого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России.