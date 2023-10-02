Илья Ковальчук примет решение по продолжению карьеры в течение двух недель

Олимпийский чемпион отметил, что будет общаться с главным тренером "Спартака" о возможном возвращении на лед

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр по хоккею, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук пока что не завершил спортивную карьеру, решение по контракту будет в течение двух недель. Об этом он рассказал ТАСС.

"Официально карьеру не завершал. Последний матч - точно не моя тема. Если выходить, то нужно играть, помогать команде. Будем общаться в первую очередь с главным тренером "Спартака" Алексеем Жамновым, чтобы понять, какие есть задачи и интересы, чтобы это в первую очередь принесло пользу команде. Решение по контракту будет в течение двух недель", - сказал Ковальчук.

Последним клубом Ковальчука был омский "Авангард", с которым он выиграл Кубок Гагарина в 2021 году. В 2021-22 годах Ковальчук был генменеджером сборной России, в том числе и на Олимпийских играх в Пекине, где россияне завоевали серебряные медали.