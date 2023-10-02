В Москве открыли образовательный центр по обучению пилотированию БПЛА

Обучение будет проходить более 240 часов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Федерация гонок дронов России и "Ростелеком" открыли образовательный центр по обучению пилотированию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Гонками дронов мы занимаемся пятый год и только сейчас сможем профессионально готовить пилотов. Обучение проходит более 240 часов. Ребята приезжают со всех уголков страны, и это будет поставлено на поток, скоро мы увидим большое количество профессионалов", - сказал президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев журналистам.

Объект находится в индустриальном парке "Руднево" в Москве.

Гонки дронов войдут в перечень дисциплин "Игр будущего", которые пройдут с 23 февраля по 3 марта 2024 года. Соревнования примет Казань, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.