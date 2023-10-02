Панов считает, что средний уровень команд Единой лиги ВТБ становится выше

Президент "Пари Нижний Новгород" отметил, что в клубе собралась хорошая команда

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Средний уровень команд и конкуренция в баскетбольной Единой лиге ВТБ становятся выше с каждым годом. Такое мнение ТАСС высказал двукратный серебряный призер чемпионатов мира и президент "Пари Нижний Новгород" Сергей Панов.

"Мы довольны тем, как прошла наша подготовка к сезону. У нас собралась хорошая команда, мы будем бороться за высокие места. Наша задача - выходить и побеждать в каждом матче. Не могу выделить какого-то одного главного соперника, в лиге средний уровень команд и конкуренция растет с каждым годом, у нас будет много тяжелых матчей", - сказал Панов.

В первом туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нижегородцы в гостях победили "МИНСК" со счетом 89:60.