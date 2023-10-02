Сборная России среди футболисток до 15 лет одержала вторую победу на турнире развития УЕФА

Россиянки со счетом 1:0 обыграли команду Белоруссии

ТАСС, 2 октября. Женская сборная России по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Белоруссии в матче турнира развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в котором принимают участие команды, составленные из игроков не старше 15 лет. Встреча прошла в Сербии.

Единственный гол на первой компенсированной минуте к первому тайму забила Анастасия Ильина. Сборная России одержала вторую победу на турнире, в стартовом матче команда переиграла словенок (6:0). Заключительный матч на турнире сборная России проведет 5 октября против команды Сербии.

В 2023 году Россия впервые приняла турниры развития УЕФА. Они прошли в Волгограде с 24 по 29 мая, в них принимали участие юношеские женские и мужские сборные (игроки до 16 лет). Соревнования были частично профинансированы УЕФА.

Женская сборная России победила на том турнире развития УЕФА. В соревновании также принимали участие команды Белоруссии, Киргизии и Узбекистана. Мужская сборная России также выиграла турнир, ее соперниками были команды Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований после обострения ситуации на Украине. 26 сентября 2023 года исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.