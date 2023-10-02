Гендиректор "ВТБ-Арены" уверен, что газон стадиона будет готов к матчу Россия - Камерун

8 октября на стадионе пройдет матч РПЛ "Динамо" - "Факел", национальная команда России проведет игру 12 октября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Газон "ВТБ-Арены" будет готов к товарищескому матчу сборных России и Камеруна по футболу после проведения на стадионе домашнего матча московского "Динамо" в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "ВТБ-Арены" Андрей Лунтовский.

2 октября Российский футбольный союз (РФС) объявил о проведении матча сборной России с командой Камеруна на "ВТБ-Арене" 12 октября. Встреча начнется в 19:00 мск. 8 октября "Динамо" примет воронежский "Факел" в игре 11-го тура РПЛ.

"Мы благодарны Российскому футбольному союзу за принятое решение и будем рады предоставить ресурсы "ВТБ-Арены" для проведения товарищеского матча Россия - Камерун, - сказал Лунтовский. - У нас уже есть опыт организации матчей в плотном графике, "ВТБ-Арена" полностью готова и обладает всем необходимым, включая современное техническое оснащение и идеальную логистику, для организации подобных соревнований на высшем уровне".

"В Москве уже больше двух лет не проводились встречи сборной, и прежде всего мы воспринимаем это событие как всеобщий праздник спорта. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы наши гости по достоинству оценили все возможности "ВТБ-Арены" и отлично провели время на матче", - добавил Лунтовский.