Украинцы не выступят на чемпионате мира по дзюдо среди юниоров из-за допуска россиян

Мировое первенство пройдет в октябре в Португалии

ТАСС, 2 октября. Сборная Украины не примет участия в чемпионате мира по дзюдо среди юниоров из-за допуска к турниру российских спортсменов. Об этом на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщил президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк.

"Через два дня в Португалии стартует чемпионат мира по дзюдо среди юниоров, но без сборной Украины, - отметил Кошляк. - Несколько дней назад Международная федерация дзюдо, как всегда в последний момент, допустила к мировым соревнованиям в нейтральном статусе семерых российских спортсменов, один из них - действующий военнослужащий. Поэтому сборная Украины отказалась от участия в мировом юниорском первенстве".

Президент украинской федерации дзюдо считает, что российские спортсмены не должны принимать участие в международных соревнованиях до завершения военного конфликта на Украине. "Дзюдо нас учит уважать соперника и демонстрировать это уважение на татами, но в наших реалиях это невозможно. Вся эта история с "нейтральными" атлетами - просто некий фейк, ведь весь цивилизованный мир понимает, что под "нейтральностью" прячутся российские спортсмены. Потому на юниорском чемпионате мира Украины не будет. Моя позиция как президента Федерации дзюдо Украины неизменна и такой останется", - добавил он.

В сентябре 2022 года исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) отстранил российских и белорусских спортсменов от выступления на международных соревнованиях. 29 апреля исполком IJF принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

Чемпионат мира среди юниоров пройдет в португальском городе Одивелаш с 4 по 7 октября.