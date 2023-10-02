Олега Курбатова переизбрали главой Федерации легкой атлетики Москвы

На пост также претендовала Ирина Привалова

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Действующий председатель Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов переизбран на этот пост. Об этом ТАСС сообщил один из делегатов отчетной конференции организации.

На пост главы федерации также претендовала первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

"Курбатов был переизбран в результате тайного голосования большинством голосов", - сказал собеседник агентства.

Курбатову 56 лет, он является председателем Федерации легкой атлетики Москвы с 2019 года. Также Курбатов возглавлял организацию с 1998 по 2011 год, занимал пост вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики в 2000-2004 и 2008-2015 годах.