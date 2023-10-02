В игре будет предусмотрено пять замен

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Товарищеский матч сборных России и Камеруна будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), в игре предусмотрено пять замен. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

2 октября РФС объявил о проведении матча сборных России и Камеруна на "ВТБ-Арене" 12 октября. Встреча начнется в 19:00 мск.

"Матч сборных России и Камеруна пойдет в рейтинг ФИФА. В игре предусмотрено пять замен, а также еще одна в случае получения серьезной травмы", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела товарищеские матчи против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

С 4 по 12 сентября прошел сбор национальной команды России. В ее состав вошли 49 игроков, она была разделена на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа сыграла вничью со сборной Катара (1:1).