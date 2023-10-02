Захарян вошел в заявку "Реал Сосьедад" на матч Лиги чемпионов с "Зальцбургом"

Россиянин из-за болезни пропустил четыре матча

ТАСС, 2 октября. Российский полузащитник футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян вошел в заявку на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга". Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба.

Матч пройдет 3 октября в Австрии.

25 сентября стало известно, что Захарян заразился коронавирусом, из-за чего не смог принять участие в двух предыдущих матчах чемпионата с "Хетафе" (4:3) и "Валенсией" (1:0). 26 сентября 20-летний полузащитник вернулся к тренировкам, но в пресс-службе "Реал Сосьедад" сообщили, что он работает по индивидуальной программе. В клубе рассказали "Спорт-Экспрессу", что Захарян еще не набрал форму после болезни, из-за чего россиянин пропустил 30 сентября матч национального первенства против "Атлетика" из Бильбао (3:0).

Захарян перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" 19 августа. Полузащитник провел в составе команды три матча в чемпионате Испании, не отметившись результативными действиями.