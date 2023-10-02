Ловчев считает, что "Спартаку" не надо увольнять Абаскаля с поста главного тренера

В воскресенье московский клуб со счетом 0:4 уступил на выезде самарским "Крыльям Советов"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" не должен увольнять главного тренера команды Гильермо Абаскаля, даже несмотря на то, что не все решения испанского специалиста поддаются объяснению. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок красно-белых и сборной СССР Евгений Ловчев.

В воскресенье "Спартак" на выезде уступил самарским "Крыльям Советов" со счетом 0:4 в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Почему его нужно увольнять? До этого он выиграл в трех матчах. Когда я работал с Гавриилом Качалиным, Валерием Лобановским, Константином Бесковым, Никитой Симоняном, они уже лет по 30 были тренерами, и у них были как хорошие, так и плохие времена. Сейчас времена, что две игры проиграл - и тренеру говорят "до свидания", хотя еще недавно ему кричали "ура". Абаскаль еще довольно молодой человек, он учится, в том числе и на своих ошибках", - сказал Ловчев.

"Я часто езжу в Питер. Раньше из Москвы на поезде "Красная стрела" ты доезжал за ночь. Потом появился "Сапсан", который везет тебя 4 часа. "Крылья" мне вчера напомнили "Сапсан": они были в два раза быстрее "Спартака", они правильно выстроили игру, проводя контратаки на полных скоростях. Это заслуга их тренера Игоря Осинькина. Сейчас никто не говорит о его увольнении, хотя еще недавно команда стояла на вылет из высшей лиги и все кричали об этом. Он хороший тренер, который правильно построил игру, нивелировал нападение соперника, а в защите у "Спартака" как был, так и есть проходной двор", - добавил эксперт.

Ловчев отметил, что ему, как и другим футбольным экспертам, непонятны многие решения Абаскаля по основному составу команды, однако он убежден, что в предстоящей игре Фонбет - Кубка России с "Динамо" его судьба в "Спартаке" решаться не должна.

"При определенных тренерах мне было не очень интересно смотреть на игру "Спартака". Сейчас смотреть игру команды, как и весь российский чемпионат, стало намного интересней: пришедшее с Запада определение "поставить автобус у ворот" у нас уже не практикуется. Изменилась структура футбола в нашем чемпионате - все стали играть в атаку, стало много моментов и голов. Но мне как бывшему защитнику видно, что мало кто понимает, как наладить игру в обороне "Спартака" и избавить ее от грубых ошибок. Единственный, кто за долгое время смог наладить игру в защите, - Неманья Видич, который сам всех расставил и страховал", - отметил собеседник агентства.

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 10 матчах. В следующем туре красно-белые на своем поле встретятся с ЦСКА 8 октября.