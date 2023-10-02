Белорусского хоккеиста команды "Нью-Гэмпшир" задержали в перерыве матча NAHL

Спортсмен был арестован на основании ордера, выписанного два года назад

ТАСС, 2 октября. Белорусский защитник команды Североамериканской хоккейной лиги (NAHL) "Нью-Гэмпшир" Егор Романов был задержан в перерыве гостевого матча против "Джонстауна". Об этом сообщает газета The Tribune Democrat.

Романов был арестован полицией Джонстауна на основании ордера, выписанного два года назад. Тогда Романов выступал за команду "Эсмарк", игроку было предъявлено обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах.

Романову 20 лет, он выступает за "Нью-Гэмпшир" с текущего сезона. Он провел четыре матча в регулярном чемпионате и не отметился результативными действиями.