Сальников заявил, что у Гирева не было желания выступать в нейтральном статусе

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио стал первым и пока единственным российским пловцом, который получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Олимпийский призер пловец Иван Гирев не собирался выступать на международных стартах в нейтральном статусе. Об этом ТАСС заявил глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Гирев оказался первым и пока единственным российским пловцом, который получил нейтральный статус для участия в соревнованиях Международной федерации плавания (World Aquatics).

"Гирев пояснил свою позицию, - сказал Сальников. - Насколько я понимаю, заявления о том, чтобы из него сделали нейтрального спортсмена, от него не было. Как он оказался в этом списке? Это вопрос к нему. Может, из любопытства решил посмотреть, что ему пришлют - декларацию или еще что-нибудь. Возможно, были другие причины. Но желания получить этот статус у него не было, о чем он, насколько мне известно, сообщил".

В сентябре World Aquatics объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе было выступление в нейтральном статусе. Российские и белорусские спортсмены с марта прошлого года были отстранены от соревнований под эгидой World Aquatics в связи с событиями на Украине.

Гиреву 23 года, на Олимпиаде в Токио он завоевал серебряную медаль в эстафете 4x200 м свободным стилем. Также спортсмен завоевал серебро в этой дисциплине на чемпионате мира 2019 года. Он является двукратным чемпионом Европы 2021 года.