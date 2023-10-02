Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Ягудину предстоит операция на колене

Операция будет сделана в ближайшие дни

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Победитель Олимпийских игр 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин перенесет операцию на колене. Об этом ТАСС сообщил олимпийский призер, хореограф, продюсер и режиссер Илья Авербух.

"Ягудину предстоит операция на колене, она будет буквально на днях. Надо сделать ее сейчас, чтобы вернуться в строй к декабрю. Он давно жаловался, мы рассчитывали, что обойдется без операции, но боль стала невыносимой", - сказал Авербух.

"В Екатеринбурге представление пройдет без Леши, его заменит Марк Кондратюк. Он хочет кататься, хочет прыгать. Впереди большое количество шоу, в том числе мое юбилейное", - добавил собеседник агентства.

Ягудину 43 года, он также является четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. Фигурист завершил спортивную карьеру в 2003 году.