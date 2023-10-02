КДК РФС рассмотрит четыре нарушения медийной команды 2Drots по итогам матча Кубка России

Встреча четвертого раунда "пути регионов" кубка страны прошла 28 сентября и завершилась победой "Химок" со счетом 2:0

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит четыре нарушения команды Медиалиги 2Drots по итогам матча четвертого раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России с подмосковными "Химками". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

28 сентября "Химки" обыграли 2Drots со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе "Москвич".

"Рассмотрим отсутствие пресс-атташе 2Drots на предматчевом совещании перед игрой с "Химками", задержку начала первого тайма на 2 минуты по вине московской команды, а также задержку начала второго тайма на 3,5 минуты той же командой, - сказал Григорьянц. - Кроме этого рассмотрим нецензурные скандирования в адрес судьи болельщиками 2Drots. По игре "Амкар" - "Кубань" рассмотрим выбегание двумя болельщиками пермской команды на футбольное поле после окончания матча. Заседание пройдет в четверг".

"По матчу "Биолог-Новокубанск" - "Черноморец" мы рассмотрим шесть предупреждений и три удаления в составе хозяев. Тренер "Биолога-Новокубанска" Алексей Мулдаров получил красную карточку за выход на поле и за конфронтацию с официальным лицом матча, был удален за агрессивное поведение в конфронтационной манере. Главный тренер "Биолога-Новокубанска" Леонид Назаренко получил красную карточку после окончания матча за физическое воздействие и агрессивное поведение в отношении в игрока соперника, запасного игрока, официального лица команды соперника и официального лица матча. Также бросил изоленту в сторону главного судьи. Футболист команды Максим Малыш был удален за физическое воздействие в отношении игрока соперника, а также толчок главного судьи. В отношении "Черноморца" рассмотрим нецензурные скандирования в адрес команды соперника. От болельщиков "Биолога-Новокубанска" на поле полетели бутылки, также от них были скандирования в адрес судейской бригады", - добавил глава КДК РФС.

По итогам 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги КДК РФС рассмотрит выходы за пределы технической зоны главных тренеров Давида Деограсии ("Оренбург"), Валерия Карпина ("Ростов") и Виктора Гончаренко ("Урал"), а также тренера "Зенита" Анатолия Тимощука. "По матчу "Крылья Советов" - "Спартак" рассмотрим задержку выхода на поле на второй тайм на 3 минуты по вине московской команды, а также непредоставление игрока для дополнительного интервью после матча по заявке основного вещателя", - отметил Григорьянц.