2 октября, 14:53
Фигурное катание

Тарасова рассказала, что олимпийского чемпиона Ягудина прооперируют в Германии

Ягудину предстоит операция на колене

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Алексею Ягудину будет сделана операция в Германии. Об этом ТАСС сообщила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее об операции на колене Ягудина ТАСС рассказал олимпийский призер, хореограф, продюсер и режиссер Илья Авербух.

"Знаю, что с его стороны связывались с немецкими докторами, и там будут делать операцию. Хотелось бы, чтобы она удачно прошла, и чтобы он удачно восстановился после нее", - сказала Тарасова.

Ягудину 43 года, он также является четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. Под руководством Тарасовой он занимался с 1998 года. Фигурист завершил спортивную карьеру в 2003 году. 

Теги:
Фигурное катание
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