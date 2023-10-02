Бах надеется на участие спортсменов со всего мира в Олимпиаде в Париже

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) надеется, что на Олимпийских играх 2024 года в Париже выступят спортсмены из всех стран на условиях уважения и одинаковых правил для всех. Об этом заявил глава МОК Томас Бах во время Международного форума спортсменов в Лозанне.

"Мы также надеемся, что эти Олимпийские игры будут всеобъемлющими в соответствии с олимпийским духом, что означает возможность участия спортсменов со всего мира, которые мирно соревнуются между собой, как это было на зимних Играх 2018 года в Пхёнчхане, где участвовали спортсмены из КНДР, с учетом того что КНДР и Южная Корея до сих пор остаются в состоянии войны, несмотря на ядерную угрозу с обеих сторон", - сказал Бах.

"И схожая ситуация была во время Игр в Токио, в которых участвовали спортсмены из стран, многие из которых, к сожалению, находились и продолжают находиться в состоянии войны. Но там были представлены спортсмены со всего мира, что показывало миру, в чем заключается олимпийская миссия и олимпийский дух и как мир мог бы выглядеть, если бы все уважали одинаковые для всех правила, с уважением друг к другу. Мы надеемся, что мы сумеем добиться этого и на Олимпиаде в Париже, во время, когда это, возможно, важно как никогда, потому что, к сожалению, войн стало еще больше", - добавил он.

МОК еще не принял решения об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде в Париже. Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.