Лучший вратарь КХЛ сезона-2022/23 Серебряков перейдет из "Адмирала" в СКА

В минувшем сезоне Серебряков стал лидером лиги по проценту отраженных бросков

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Владивостокский хоккейный клуб "Адмирал" и петербургский СКА договорились о переходе вратаря Никиты Серебрякова. Об этом ТАСС сообщил агент голкипера Шуми Бабаев.

27-летний Серебряков по итогам сезона-2022/23 был признан лучшим вратарем чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. В минувшем сезоне он провел за "Адмирал" в регулярном чемпионате 50 матчей и стал лидером лиги по проценту отраженных бросков (94,4%).

"Стороны договорились", - сказал Бабаев, отвечая на вопрос о переходе Серебрякова в СКА.

В межсезонье из "Адмирала" в СКА перешел тренер вратарей Юрий Ключников.