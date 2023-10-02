Головин рассказал, что работа в сборной России всегда вызывает у него позитивные эмоции

Полузащитник "Монако" был вызван на сбор национальной команды, который пройдет с 9 по 16 октября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Работа в сборной России по футболу всегда вызывает у полузащитника "Монако" Александра Головина позитивные эмоции и настроение. Об этом Головин рассказал ТАСС.

В понедельник Головин был вызван на октябрьский сбор национальной команды России, который пройдет с 9 по 16 октября. 12 октября сборная России на "ВТБ-Арене" в Москве сыграет с командой Камеруна.

"От работы в сборной всегда позитивные эмоции и настроение. Это главная команды страны, этим все сказано, - сказал Головин. - В субботу нам ["Монако"] предстоит важный матч в чемпионате Франции, поэтому пока все мысли о нем, но переключиться не составит никакого труда. После игры с "Реймсом" отправлюсь в сборную".

"Конечно, будет интересно сыграть товарищеские матчи, которые запланированы. Надеюсь, болельщики поддержат нас, а мы приложим все усилия, чтобы они остались довольными", - добавил он.

Головину 27 лет, он выступает за "Монако" с 2018 года. В нынешнем сезоне футболист провел шесть матчей в чемпионате Франции, забив два мяча и отдав одну результативную передачу.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела товарищеские матчи против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0). Предыдущий сбор национальной команды России прошел с 4 по 12 сентября, тогда в ее состав вошли 49 игроков, они были разделены на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2), вторая группа сыграла со сборной Катара (1:1).