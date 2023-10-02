Колосков считает, что октябрьский состав сборной России близок к оптимальному

В понедельник был опубликован состав команды России на сбор, который пройдет с 9 по 16 октября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Все лучшие российские футболисты вызваны на октябрьский сбор команды России, не хватает только игроков "Спартака" Даниила Хлусевича и Романа Зобнина. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

2 октября был опубликован состав команды России на сбор, который пройдет с 9 по 16 октября. В этот раз представительство "Спартака" ограничилось двумя футболистами - защитником Георгием Джикией и нападающим Александром Соболевым.

"С моей точки зрения, еще из "Спартака" заслуживает вызова Даниил Хлусевич, но он не сможет сыграть из-за травмы, видимо. Мне кажется, что Хлусевич один из лучших наших защитников. Еще могли бы вызвать Романа Зобнина, он является опытным игроком, со своим стилем игры, - сказал Колосков. - Я говорил, что хватит экспериментировать с составом, уже всех [главный тренер сборной России] Валерий Карпин изучил, было на сборах 50 человек, сейчас уже пора определить основу, которая будет играть, когда нам разрешат официальные международные матчи".

"Если говорить о составе в целом, то он близок к тому, который и должен быть. Мы ничем не хуже Камеруна, я думаю, что у нас ребята все на ходу, играют в европейский футбол. Нет сомнений, что мы одолеем сборную Камеруна", - добавил собеседник агентства.

1 октября "Спартак" на выезде уступил самарским "Крыльям Советов" со счетом 0:4 в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги, Хлусевич из-за травмы не смог продолжить матч и был заменен во втором тайме. Ранее Карпин рассказал журналистам, что Зобнину дали паузу в национальной команде из-за проблем со здоровьем.

12 октября сборная России проведет товарищеский матч с командой Камеруна. Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" и начнется в 19:00 мск.