Бах ответил на обвинения в двойных стандартах в вопросе дискриминации спортсменов России

По словам президента Международного олимпийского комитета, в организации стараются найти подходы к допуску атлетов из государств, находящихся в состоянии конфликта

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) стремится к уважению прав спортсменов из всех стран, поэтому старается искать подходы к допуску атлетов из государств, находящихся в состоянии конфликта. Об этом заявил глава МОК Томас Бах во время Международного форума спортсменов в Лозанне.

"Нас обвиняют в двойных стандартах в ситуации с российскими спортсменами. Мы должны защитить спортсменов, и найти баланс не так просто: с одной стороны, наша миссия - объединить всех спортсменов в мирных соревнованиях, и эта миссия еще более важна для стран и команд, которые находятся в состоянии конфликта, потому что если бы международные соревнования проводились только между странами, чьи государства думают одинаково, то тогда бы международные соревнования больше не могли бы выполнять объединяющую функцию, это были бы просто хорошие соревнования. Но если вы соревнуетесь в состоянии конфликта, то это означает, что вы стараетесь найти выход как минимум одним способом, в обстановке, где все соблюдают одинаковые для всех спортсменов правила", - сказал Бах.

Бах отметил, что МОК обвиняют в том, что санкции по отношению к российским спортсменам были более строгими, нежели к атлетам из других стран, находящихся в состоянии военного конфликта. Глава МОК заявил, что строгость санкций вызвана беспрецедентностью ситуации, связанной с нарушением олимпийского перемирия.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.