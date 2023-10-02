Дебютант сборной России Харин заявил, что хочет закрепиться в основном составе команды

В понедельник был опубликован состав команды России на сбор, который пройдет с 9 по 16 октября

ТАСС, 2 октября. Полузащитник грозненского "Ахмата" Евгений Харин намерен как можно лучше проявить себя и закрепиться в основном составе сборной России по футболу. Об этом он заявил "Спорт-Экспрессу".

В понедельник Российский футбольный союз опубликовал список из 29 футболистов, приглашенных на сбор национальной команды, который пройдет с 9 по 16 октября. Харин впервые в карьере был вызван в сборную России. 12 октября на "ВТБ-Арене" в Москве российская сборная сыграет с командой Камеруна.

"Эмоции от первого вызова в сборную Россию только положительные, - сказал Харин. - С нетерпением жду встречи с командой и тренерским штабом, пока не общался с [главным тренером сборной России Валерием] Карпиным. Ставлю перед собой задачу как можно лучше проявить себя, чтобы тренерский штаб это оценил, и закрепиться в основном составе. Пока никто из игроков или руководства "Ахмата" не поздравил меня с этим событием, не виделись еще. Пока получил поздравления от близких родственников и друзей".

Харин в сезоне-2023/24 провел девять матчей за "Ахмат" и сделал две результативные передачи.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела товарищеские матчи против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0). Предыдущий сбор национальной команды России прошел с 4 по 12 сентября, тогда в ее состав вошли 49 игроков, они были разделены на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2), вторая группа сыграла со сборной Катара (1:1).