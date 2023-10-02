ЭСК РФС рассмотрит пять эпизодов матча между "Ростовом" и "Уралом"

"Ростов" на своем поле сыграл вничью с "Уралом" со счетом 2:2

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит три эпизода матча 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и "Уралом" по обращению екатеринбургской команды и два - по обращению "Ростова". Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

Матч между "Ростовом" и "Уралом" прошел 29 сентября в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 2:2.

"ЭСК РФС по обращению "Урала" рассмотрит три эпизода в матче с "Ростовом". Это моменты с назначением пенальти на 31-й минуте, с неназначением пенальти на 34-й минуте, а также с удалением [полузащитника "Урала"] Андрея Егорычева на 78-й минуте. Также по итогам этого матча по обращению "Ростова" будут рассмотрены эпизоды на 17-й минуте с засчитанным голом и на 23-й минуте с неназначением пенальти", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

"Также ЭСК РФС по обращению казанского "Рубина" рассмотрит эпизод с засчитанным голом на 24-й минуте матча с "Краснодаром", - добавили в службе коммуникаций.

Матч прошел в Казани и завершился победой "Краснодара" со счетом 2:0.