"Сочи" впервые с 2017 года обыграл СКА в Континентальной хоккейной лиге

"Сочи" дома победил со счетом 5:4

ТАСС, 2 октября. "Сочи" дома со счетом 5:4 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Матвей Мичков (5-я минута), Амир Гараев (29, 56), Никита Феоктистов (39), Кирилл Рассказов (60). У СКА отличились Арсений Грицюк (4, 57), Василий Глотов (45) и Алекс Гальченюк (60). Мичков забросил четвертую шайбу в текущем сезоне, нападающий выступает за "Сочи" на правах аренды из СКА.

"Сочи" обыграл СКА в КХЛ впервые с 8 декабря 2017 года, тогда сочинцы одержали домашнюю победу со счетом 2:1. "Сочи" в четвертый раз обыграл СКА в КХЛ, команды провели 23 встречи. Петербуржцы прервали серию из четырех побед, они не проигрывали с 17 сентября.

В следующем матче "Сочи" примет череповецкую "Северсталь". Встреча пройдет 5 октября. СКА днем ранее на выезде сыграет с минским "Динамо".