"Локомотив" обыграл "Спартак" и продлил победную серию в КХЛ до четырех матчей

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу железнодорожников

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" со счетом 4:2 обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 4 211 зрителей.

У победителей отличились Андрей Сергеев (36-я минута), Артур Каюмов (52), Георгий Иванов (55) и Сергей Андронов (60). Шайбы у "Спартака" забросили Джозеф Кин (5) и Шэйн Принс (60).

"Локомотив" продлил свою победную серию до четырех матчей. Команда не проигрывает с 23 сентября, когда уступила московскому ЦСКА (1:2). В последних девяти играх ярославцы одержали восемь побед. "Спартак" потерпел третье поражение в четырех встречах.

"Локомотив" поднялся на первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков в 13 встречах. "Спартак" занимает пятое место с 16 очками после 14 матчей. В следующем матче "Спартак" 4 октября примет новосибирскую "Сибирь", "Локомотив" в этот же день сыграет в гостях против московского "Динамо".