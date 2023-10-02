Министерство спорта РФ приняло порядок утверждения антидопинговых правил

Согласно приказу, проект общероссийских антидопинговых правил рассматривается совместно с Минспортом, правила разрабатываются с учетом Всемирного антидопингового кодекса

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Министерство спорта России закрепило порядок утверждения общероссийских антидопинговых правил общероссийской антидопинговой организацией. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Общероссийские антидопинговые правила разрабатываются с учетом Всемирного антидопингового кодекса. Проект правил рассматривается совместно с Министерством спорта РФ, которое рассматривает проект в течение 30 рабочих дней с момента поступления. После утверждения правила публикуются на официальном сайте общероссийской антидопинговой организации и вступают в силу по истечении 10 рабочих дней с момента публикации.

28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вместо Минспорта РФ полномочиями по утверждению общероссийских антидопинговых правил. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, национальные антидопинговые организации несут ответственность за принятие и внедрение антидопинговых правил, в РФ такой организацией является РУСАДА. При этом ранее закон "О физической культуре и спорте в РФ" устанавливал, что ответственным за утверждение общероссийских антидопинговых правил является министерство спорта, новые нормы устранили это несоответствие. 22 сентября Всемирное антидопинговое агентство выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА, заявив, что российская организация не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.