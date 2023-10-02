Жамнов: возможный приход хоккеиста Мальцева в "Спартак" станет усилением для команды

В воскресенье клуб НХЛ "Лос-Анджелес" выставил форварда на драфт отказов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Возможный приход в московский хоккейный клуб "Спартак" нападающего Михаила Мальцева станет усилением для команды. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

В воскресенье стало известно, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" выставил 25-летнего Мальцева на драфт отказов. В течение суток любой клуб НХЛ может забрать Мальцева с драфта отказов. Если этого не произойдет, хоккеист отправится в фарм-клуб. Права на Мальцева в Континентальной хоккейной лиге принадлежат "Спартаку" с прошлого года.

"Мы держим эту ситуацию на контроле. Конечно, если он перейдет к нам, это будет усилением", - сказал Жамнов.

Прошлый сезон Мальцев провел в системе "Колорадо", сыграв 5 матчей за основную команду, а также 28 игр в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги, набрав 21 (11 голов + 10 результативных передач) очко. В плей-офф лиги он в 7 матчах набрал 4 (3+1) очка.