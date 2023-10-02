Хоккеист "Спартака" Цыплаков рассказал, что ему необходимо прибавить в стабильности

Форвард в нынешнем сезоне КХЛ в 14 матчах забросил 4 шайбы и сделал 6 результативных передач

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Максим Цыплаков заявил, что ему нужно добавить в стабильности и больше брать на себя инициативу, чтобы соответствовать статусу одного из лидеров команды. Об этом он рассказал ТАСС.

В нынешнем сезоне воспитанник "Спартака" Цыплаков в 14 матчах регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 10 (4 гола + 6 результативных передач) очков, также он стал лучшим снайпером команды в предсезонных играх. Перешедший в хабаровский "Амур" перед началом нынешнего сезона рекордсмен красно-белых по очкам в КХЛ Александр Хохлачев в беседе с ТАСС высказал мнение, что Цыплаков должен стать одним из лидеров команды.

"Спасибо ему огромное. Буду стараться, чтобы это были не простые слова. Если добавлю в стабильности, то у меня может получиться. Сейчас пока я играю волнами: надо больше пользоваться габаритами, больше брать на себя инициативу", - сказал Цыплаков.

В понедельник "Спартак" дома проиграл ярославскому "Локомотиву" со счетом 2:4. "Мы чуть расслабились. У нас беда - мы играем волнами. Надо иметь концентрацию", - отметил форвард "Спартака".

По словам нападающего красно-белых Анселя Галимова, тренерский штаб "Спартака" перед игрой предупреждал, что "Локомотив" - это обученная команда. "С ней надо играть все 60 минут. "Локомотив" показал, как нужно терпеть, и терпеливо шел к своей цели. Ну и большинство решает в таких играх - надо забивать", - подчеркнул он.

"Спартак" в турнирной таблице Западной конференции занимает пятое место с 16 очками после 14 матчей. В следующем матче "Спартак" 4 октября примет новосибирскую "Сибирь".