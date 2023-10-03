Тремя матчами стартует пятый тур группового этапа "пути РПЛ" Кубка России по футболу

Во вторник состоятся игры "Урал" - "Рубин", "Локомотив" - "Ростов" и "Зенит" - "Балтика", еще пять встреч пройдут в среду

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Пятый тур группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу стартует во вторник. В этот день пройдут три матча.

Две встречи состоятся в рамках группы B, в которой выступают возглавляющий квартет с восемью очками "Ростов", занимающий второе место (семь очков) московский "Локомотив", екатеринбургский "Урал" (пять очков) и казанский "Рубин" (четыре). Программу игрового дня откроет матч "Урала" и "Рубина", который пройдет в Екатеринбурге и начнется в 15:00 мск. В первом круге казанцы на своем поле одержали победу со счетом 2:1.

Матч между "Локомотивом" и "Ростовом" состоится в Москве, его начало запланировано на 17:15 мск. Эти команды играли в третьем туре группового этапа, встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась победой хозяев - 2:1.

Одновременно с матчем в Москве начнется встреча между петербургским "Зенитом" и калининградской "Балтикой", которая пройдет в Санкт-Петербурге. Команды выступают в группе C, которую сенсационно возглавляет "Балтика", набравшая в четырех матчах девять очков. Вторым с восемью очками идет "Зенит", третьим - грозненский "Ахмат" (четыре очка), на последней строчке расположились самарские "Крылья Советов" (три), которые идут вторыми в чемпионате страны.

"Крылья Советов" и "Ахмат" сыграют в среду в Самаре. В первом круге "Ахмат" одержал победу над самарцами со счетом 3:1, а "Балтика" минимально обыграла "Зенит" - 1:0.

"Динамо" примет "Спартак"

Остальные игры пятого тура также пройдут 4 октября. Центральным матчем тура станет встреча выступающих в группе D московских "Динамо" и "Спартака". Красно-белые набрали 12 очков и обеспечили себе место в "плей-офф пути РПЛ". "Динамо" с пятью очками идет на втором месте в квартете, за ним следуют "Краснодар" (пять) и "Пари Нижний Новгород" (два).

В нынешнем сезоне "Спартак" и "Динамо" уже провели два матча, в обоих сильнее были красно-белые - в кубке страны "Спартак" разгромил соперника со счетом 4:1, а в чемпионате одержал минимальную победу - 1:0.

"Спартак" подходит к игре с "Динамо" в неидеальном состоянии. В последнем матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые потерпели крупное поражение от "Крыльев Советов" со счетом 0:4, после чего усилились разговоры об отставке главного тренера спартаковцев Гильермо Абаскаля. По мнению бронзового призера Олимпийских игр в Мюнхене, бывшего игрока "Спартака" Евгения Ловчева, результат матча против "Динамо" никак не отразится на будущем испанского специалиста.

"Мне, как и другим футбольным экспертам, непонятны многие решения Абаскаля по основному составу команды, в матче с "Динамо" его судьба в "Спартаке" решаться не должна. Сейчас времена, что две игры проиграл - и тренеру говорят "до свидания", хотя еще недавно ему кричали "ура". Абаскаль еще довольно молодой человек, он учится, в том числе и на своих ошибках", - сказал Ловчев ТАСС.

"Он, как и тренер "Динамо" [Марцел] Личка, предпочитает играть в атаку, их команды много забивают, так что здесь тоже, возможно, будет много голов. Сейчас смотреть игру команды, как и весь российский чемпионат, стало намного интересней: пришедшее с Запада определение "поставить автобус у ворот" у нас уже не практикуется. Изменилась структура футбола в нашем чемпионате - все стали играть в атаку, стало много моментов и голов", - добавил собеседник агентства.

Матч между "Динамо" и "Спартаком" начнется в 16:45 в мск. "Краснодар" и "Пари НН" сыграют в Краснодаре, начало их встречи запланировано на 17:15 мск. В группе A воронежский "Факел" примет московский ЦСКА, встреча начнется в 14:30 мск. В другом матче "Сочи" дома сыграет с "Оренбургом" (начало - в 15:00 мск). На данный момент лидером группы является "Оренбург" (восемь очков), за ним идут ЦСКА (семь), "Сочи" (пять) и "Факел" (четыре).

О Кубке России

Сезон Кубка России стартовал 25 июля матчами первого тура группового этапа "пути РПЛ". По регламенту Кубка России 16 клубов высшего дивизиона чемпионата страны на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в "плей-офф пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в "плей-офф пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в "плей-офф пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ", за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов". Команды из "плей-офф пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти). В активе армейского клуба восемь побед в Кубке России. Рекордсменом по этому показателю является "Локомотив" (девять), по четыре раза трофей выигрывали "Спартак" и "Зенит", по одному - "Динамо", "Рубин", "Ростов", "Торпедо", "Терек" (нынешнее название - "Ахмат"), "Тосно".