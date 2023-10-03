Кувейтские шейхи подали иски к Международному олимпийскому комитету в CAS

Ранее МОК объявил об отказе признать выборы главы Олимпийского совета Азии, в которых победил шейх Талал Фахад аль-Ахмад аль-Сабах

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Кувейтские шейхи Талал Фахад аль-Ахмад аль-Сабах и Ахмад аль-Фахад аль-Сабах подали иски к Международному олимпийскому комитету (МОК) в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Подтверждаем, что CAS зарегистрировал два иска. Иск шейха Талала Фахада аль-Ахмада аль-Сабаха к МОК и иск шейха Ахмада аль-Фахада аль-Сабаха к МОК", - сообщили в суде, отказавшись сообщить какие-либо детали.

Шейх Талал Фахад аль-Ахмад аль-Сабах был избран президентом Олимпийского совета Азии (ОСА) в июле на генеральной ассамблее организации в Бангкоке. Позднее МОК объявил об отказе признать выборы главы OCA. По мнению этической комиссии МОК, на выборы мог влиять брат Талала Ахмад аль Фахад аль Сабах, до 2021 года возглавлявший OCA. Исполняющим обязанности президента организации в настоящий момент является представитель Индии Рандхир Сингх. Исполком МОК также объявил о приостановке членства в организации Ахмада аль-Фахада аль-Сабаха по рекомендации этической комиссии.

В 2021 году суд Швейцарии признал Ахмада аль-Фахада аль Сабаха виновным по делу о подлоге и предоставлении фиктивных документов с целью дискредитации и устранения политических соперников и приговорил его к 30 месяцам тюрьмы, 15 из которых - условно. Ахмад аль-Фахад Аль Сабах подал апелляцию на это решение. После вынесения приговора он временно покинул все посты, в том числе пост главы OCA. Исполком МОК уведомил представителя Кувейта о том, что он не должен участвовать в организационной деятельности, связанной с олимпийским движением.

В начале сентября было объявлено, что российские и белорусские спортсмены не выступят на Азиатских играх в Ханчжоу, хотя изначально ОСА заявил о допуске спортсменов к соревнованиям.