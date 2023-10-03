Украинская теннисистка призвала WTA полностью запретить российские флаги на трибунах

Российские спортсмены выступают на соревнованиях организации в нейтральном статусе

ТАСС, 3 октября. Украинка Леся Цуренко призвала Женскую теннисную ассоциацию (WTA) полностью запретить использование российского флага на трибунах. Комментарий спортсменки приводит портал "Большой теннис Украины".

"Что касается использования флагов, популяризации игроков, страниц в соцсетях, все было обсуждено не раз. И, к сожалению, в большинстве случаев нас не слышат, нас не хотят слышать, это для меня очень удивительно. Особенно то, что касается флагов, ибо таких ситуаций было очень много, - сказала Цуренко. - Не удается им от этого избавиться, им реально не удавалось полностью убрать флаги, потому что они были и на турнирах, и на церемониях жеребьевки. Что я могу сказать? Это WTA, это все объясняет".

Украинская теннисистка также попросила WTA дать четкое определение статусу "нейтральный спортсмен", в котором выступают россияне и белорусы. "Было бы хорошо, если бы они прояснили особенности этого статуса, в котором находятся так называемые нейтральные атлеты, что подразумевается. Скажем, четко прояснить для начала, хотя уже для начала не получается. Тогда хотя бы сейчас было бы неплохо прояснить эти особенности", - добавила она.

В начале марта 2022 года Международная теннисная федерация (ITF) из-за ситуации на Украине приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах, а 14 марта подтвердила исключение российской и белорусской сборных из состава участников командных турниров - Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг. При этом ITF рекомендовала допускать россиян и белорусов к соревнованиям как индивидуальных спортсменов. WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов последовали этой рекомендации, спортсмены из России и Белоруссии выступают на турнирах под эгидами этих организаций в нейтральном статусе.