Хоккеист Цыплаков считает, что Ковальчук был бы полезен для атмосферы в "Спартаке"

Нападающий "Спартака" Ансель Галимов отметил, что приход олимпийского чемпиона в клуб станет большим сюрпризом

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук в случае своего перехода в московский "Спартак" был бы полезен в первую очередь для атмосферы внутри команды. Такое мнение ТАСС высказал нападающий красно-белых Максим Цыплаков.

"Думаю, никто не откажется от такого игрока, особенно в раздевалке команды. Он будет очень полезен нам с учетом его опыта, мастерства", - сказал Цыплаков.

В понедельник 40-летний Ковальчук сообщил ТАСС, что в течение двух недель примет решение по возможному продолжению своей карьеры и будет общаться на эту тему с главным тренером "Спартака" Алексеем Жамновым.

"Это воспитанник "Спартака", для болельщиков его приход, если это произойдет, станет большим сюрпризом. Думаю, тут все зависит от его состояния", - отметил нападающий красно-белых Ансель Галимов.

Жамнов заявил, что не может ничего комментировать, потому что не располагает никакой новой информацией. "Мы общались недавно с ним, он меня просто поздравил с днем рождения", - сказал он ТАСС.

Ковальчук был генменеджером сборной России в 2021-2022 году, главным тренером в ней был Жамнов. При них российские хоккеисты стали серебряными призерами Олимпийских игр 2022 года. В течение игровой карьеры Ковальчук, являющийся воспитанником "Спартака", выступал за красно-белых с 1999 по 2001 год. В Национальной хоккейной лиге он с "Нью-Джерси" выходил в финал Кубка Стэнли, а в Континентальной хоккейной лиге становился обладателем Кубка Гагарина с петербургским СКА (2015, 2017) и с омским "Авангардом" (2021).