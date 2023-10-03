"Реал Сосьедад" не обращался по вопросу вызова футболиста Захаряна в сборную России

Ранее Валерий Карпин сообщил, что полузащитник не был вызван в национальную команду в связи с отсутствием достаточной игровой практики и восстановлением после болезни

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад" не просил не вызывать полузащитника Арсена Захаряна в сборную России в октябре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Реал Сосьедад".

"Реал Сосьедад" не просил не вызывать Арсена [в сборную] в октябрьскую паузу", - сообщили в пресс-службе "Реал Сосьедад".

2 октября был опубликован состав команды России на октябрьский сбор, который пройдет с 9 по 16 октября. Захарян не попал в список из 29 футболистов. Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что Захарян не был вызван в том числе в связи с отсутствием достаточной игровой практики и с недавнем восстановлением после болезни.

25 сентября стало известно, что Захарян заразился коронавирусом. Полузащитник пропустил три матча чемпионата Испании. 2 октября стало известно, что он попал в заявку "Реал Сосьедад" на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга", игра пройдет 3 октября и начнется в 19:45 мск.

12 октября сборная России проведет товарищеский матч с командой Камеруна. Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" и начнется в 19:00 мск.