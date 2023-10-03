Рассказов считает, что "Крылья Советов" стали неудобным соперником для "Спартака"

В субботу самарский клуб со счетом 4:0 обыграл "Спартак" в матче чемпионата России

ТАСС, 3 октября. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" на своем поле стал неудобным соперником для московского "Спартака". Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал защитник "Крыльев Советов" Николай Рассказов, до января выступавший за красно-белых.

"Скажу так: красно-белым стало неудобно против нас. Если раньше, когда я еще выступал в "Спартаке", в Сочи не могли победить, так теперь стали очень тяжелыми поездки в Самару", - сказал Рассказов.

В субботу "Крылья Советов" со счетом 4:0 обыграли "Спартак" в домашнем матче чемпионата России.

"Крылья Советов" победили "Спартак" в трех последних матчах между командами, все они прошли на домашнем поле самарского клуба.