Винер заявила, что российских гимнасток не пустили на соревнования в Сингапур

В допуске к детским соревнованиям отказало руководство страны, подчеркнула президент Всероссийской федерации художественной гимнастики

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российским спортсменам не разрешили принять участие в детских соревнованиях по художественной гимнастике, проходящих на территории Сингапура. Об этом журналистам сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

"Мы получили приглашение от Сингапура на детские соревнования, а на следующий день нам говорят, что руководство страны отказало. Хотя там только дети, даже нет взрослых соревнований", - сказала Винер.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

19 июля исполком Международной федерации гимнастики принял решение о допуске россиян и белорусов на международные соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов с 1 января 2024 года.