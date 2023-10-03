3 октября, 09:34
Летние паралимпийские виды спорта

Винер считает, что МПК своим решением сделал из российских паралимпийцев команду беженцев

29 сентября генеральная ассамблея МПК приостановила членство Паралимпийского комитета России, при этом российских спортсменов допустили до участия международных соревнованиях

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) делает из российских спортсменов беженцев своими решениями о нейтральном статусе и о приостановке членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Такое мнение журналистам высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

"А что сделали с паралимпийцами? Сначала отстранили от Паралимпиады - просто обыкновенный фашизм. А сейчас убрали Паралимпийский комитет России и допустили отдельных спортсменов. Как будто беженцы, которые никого не представляют", - сказала Винер.

29 сентября генеральная ассамблея МПК в Бахрейне приостановила членство ПКР. При этом российских спортсменов допустили до участия международных соревнованиях, в том числе в Паралимпийских играх в Париже, в нейтральном статусе.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР. В декабре ПКР направил в апелляционный трибунал жалобу на данное решение, которая была удовлетворена. 

Теги:
Летние паралимпийские виды спорта
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