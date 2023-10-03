Греция передала Олимпийский огонь организаторам зимних юношеских Олимпийских игр

Соревнования пройдут в 2024 году в Южной Корее

АФИНЫ, 3 октября. /ТАСС/. Олимпийский огонь, зажженный на центральном афинском стадионе от солнечных лучей, передан организаторам IV зимних юношеских Олимпийских игр в Южной Корее в 2024 году, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Церемония зажжения олимпийского огня состоялась во вторник на историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос" в Афинах, где в 1896 году прошла первая современная Олимпиада. Был исполнен олимпийский гимн, поднят олимпийский флаг. Затем прозвучали национальные гимны Южной Кореи и Греции, были подняты их национальные флаги.

Греческая актриса, одетая в античную тунику и сандалии и исполняющая роль верховной жрицы, зажгла с помощью параболического зеркала, фокусирующего лучи Солнца, олимпийский факел, который был передан после прошедшей по стадиону небольшой эстафеты олимпийского огня президенту Организационного комитета зимних юношеских Олимпийских игр в Южной Корее Чин Чжон О.

Южная Корея примет четвертые по счету зимние юношеские Игры. Первые состоялись в 2012 году в Инсбруке (Австрия), вторые - в 2016 году в Лиллехаммере (Норвегия), третьи - в 2020 году в Лозанне (Швейцария).

IV зимняя юношеская Олимпиада пройдет с 19 января по 1 февраля в провинции Канвондо, которая в 2018 году принимала взрослую Олимпиаду в Пхёнчхане. Это первые зимние юношеские Олимпийские игры, которые состоятся в Азии. В Канвондо будет разыгран 81 комплект наград. В программу юношеских Игр входят хоккей, фигурное катание, лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, керлинг, фристайл, горнолыжный спорт, бобслей, скелетон, санный спорт, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье и шорт-трек. Ожидается, что в Играх примут участие 1 900 спортсменов из 70 стран.