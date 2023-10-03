Александр Завьялов покинул пост главного тренера хоккейного клуба "Витязь"

В текущем сезоне подмосковный клуб одержал две победы в 13 матчах

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Александр Завьялов принял решение покинуть пост главного тренера подмосковного клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь". Об этом ТАСС сообщил президент команды Михаил Головков.

"Александр Васильевич Завьялов подал в отставку. Она принята", - сказал Головков. Исполнять обязанности главного тренера будет Алексей Тертышный, входивший в тренерский штаб "Витязя". Отставка Завьялова стала первой среди клубов КХЛ в текущем сезоне.

Завьялову 53 года, он возглавил "Витязь" в мае 2023 года. Подмосковный клуб стал первым в карьере специалиста, в котором он занимал должность главного тренера. До этого Завьялов работал в нижегородском "Торпедо", казанском "Ак Барсе", челябинском "Тракторе", нижнекамском "Нефтехимике" и хабаровском "Амуре". В 2018 году вместе с "Ак Барсом" он стал обладателем Кубка Гагарина.

"Витязь" по итогам 13 матчей регулярного чемпионата текущего сезона КХЛ набрал 5 очков и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. На счету команды всего две победы, обе они были одержаны за пределами основного времени. В последнем матче под руководством Завьялова "Витязь" на выезде проиграл московскому ЦСКА со счетом 1:9.

Следующую встречу подмосковный клуб проведет 4 октября. "Витязь" примет китайский "Куньлунь Ред Стар".