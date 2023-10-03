Рожков заявил, что ПКР активно работает над переходом в Азиатский паралимпийский комитет

Азиатский паралимпийский комитет готов принять российскую организацию, подчеркнул Павел Рожков

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) активно занимается вопросом по переходу организации в состав Азиатского паралимпийского комитета. Об этом журналистам заявил глава ПКР Павел Рожков.

"Нейтральный статус - для нас это тоже, честно говоря, победа. Будем оспаривать или не будем - это другой вопрос, но важно, что нас допустили, - сказал Рожков. - Сейчас выступление на Паралимпийских играх - это отдельная тема. У нас сегодня идет серьезная работа по переводу в Азиатский паралимпийский комитет. Мне прислали аккредитацию и приглашение, они готовы нас видеть у себя, мы в это направление с удовольствием движемся".

В июле ПКР обратился в организационный комитет Азиатских паралимпийских игр с просьбой рассмотреть возможность участия российских спортсменов в соревнованиях под эгидой организации.

29 сентября генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) в Бахрейне приостановила членство ПКР. При этом российских спортсменов допустили до участия международных соревнованиях, в том числе в Паралимпийских играх в Париже, в нейтральном статусе. Позднее Рожков заявил, что в Паралимпиаде смогут принять участие около 300 российских спортсменов.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР. В декабре ПКР направил в апелляционный трибунал жалобу на данное решение, которая была удовлетворена.